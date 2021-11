Depois da jornalista Ana Patrícia Carvalho ter estado à frente do 'Estamos em Casa' no passado sábado, agora é Sofia Arruda a anfitriã.

Este sábado, 6 de novembro, a atriz vai estar em direto na SIC logo pela manhã. Como é habitual, esta informação foi destacada no 'Casa Feliz' esta sexta-feira.

Junto de João Baião e Diana Chaves, Sofia Arruda recebeu as 'chaves' para abrir as portas do programa que todas as semanas tem um rosto diferente a apresentar.

