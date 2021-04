Depois de ter dado a saber que foi vítima de assédio sexual enquanto trabalhou numa estação de televisão e que foi afastada do canal durante vários anos por ter rejeitado as propostas do agressor, Sofia Arruda foi alvo de uma enorme onda de carinho por parte dos fãs e de várias caras conhecidas. Como forma de agradecimento, a atriz publicou, esta segunda-feira, na sua página de Instagram, uma sentida mensagem dirigida a todos os que se mostraram sensibilizados com o relato.

"São milhares de mensagens públicas e privadas e não conseguindo responder a todas as pessoas individualmente, deixo o meu agradecimento coletivo", começou por escrever.

Sofia Arruda aproveitou ainda para reforçar o seu testemunho, apelando a outras vítimas de crimes sexuais para que exponham as suas histórias sem medos.

"Contudo, é impossível ficar indiferente ao eco que a minha declaração, sobre o tempo em fui afastada da televisão, provocou. E apesar de todo o apoio, que agradeço profundamente sei também que há várias questões que foram levantadas e a opinião pública quer respostas. Neste momento, a única coisa que eu posso dizer é que o assédio hétero e homossexual no meio audiovisual existe, é uma infeliz realidade, por isso, todas as pessoas que quiserem falar têm aqui alguém disposto a ouvir. Não é uma moda, é uma porta de esperança que sem ter sido propositado espero ter aberto", rematou.

