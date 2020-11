Sofia Arruda decidiu renovar o seu visual. Mantendo os fios louros, a atriz optou por mudar o penteado fazendo uma pequena franja.

O novo look ficou registado em foto à saída do cabeleireiro e com direito a um pequeno susto para Sofia Arruda.

"Aquela selfie de dois segundos sem máscara que me pôs o coração a bater mais rápido porque passou um carro da polícia no exato momento. Na realidade fui cortar a franja e dar um toque na cor, mas achei que ficou bonito", pode ler-se na legenda do registo.

Leia Também: Vídeo. Sofia Arruda faz uma visita guiada pela sua nova casa