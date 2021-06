Sofia Arruda completou 33 anos esta terça-feira, 22 de junho, data que fez questão de assinalar na sua página de Instagram.

Inicialmente, a atriz partilhou algumas imagens do início das comemorações deste dia especial, que começou no 'Casa Feliz'. Um momento que levou a figura pública às lágrimas quando foi surpreendida com um vídeo do marido, David Amaro, e do filho, Xavier.

E como já tinha revelado no programa da SIC, os planos para os aniversários costumam ser um almoço em família e um jantar com os amigos. Este ano não foi exceção, mas de uma forma mais 'moderada' por causa da pandemia.

No Instagram, Sofia Arruda mostrou algumas imagens dos festejos desta data especial. "Que o resto do ano seja assim! Happy [Feliz] 33!! Obrigada a todos pelo carinho! Está a ser um dia em grande", escreveu.

Leia Também: As encantadoras fotos de Sofia Arruda na praia com o filho