Sofia Arruda celebrou esta terça-feira, dia 21, o primeiro aniversário do filho, Xavier, e a data fê-la também refletir sobre a recuperação do seu físico. Com isto, registou uma fotografia em biquíni e ao partilhá-la nas redes sociais frisou que não realizou qualquer dieta, mas fez questão de manter os melhores cuidados consigo mesma.

"Passou um ano desde o nascimento do Xavier até esta foto. E todos temos corpos diferentes e recuperações diferentes (e objectivos diferentes) não se deixem iludir pela internet. Quem me segue desde aí sabe que eu não saí assim do hospital. Eu tive uma barriga 'de grávida' durante alguns meses ainda depois do bebé nascer. Não fiz qualquer dieta, mas treinei sempre e tive muita atenção ao que comia porque estava a dar maminha. E quando deixei de dar comecei a cuidar mais de mim e a fazer suplementação para a pele e cabelo que era o que estava em pior estado no pós-parto", explicou.

