Sofia Arruda decidiu responder a questões que tem recebido dos fãs depois de ter sido mãe pela segunda vez no dia 22 de abril.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz publicou vários vídeos e começou por falar do parto.

"Foi cesariana, o parto do Xavier [filho mais velho] também foi cesariana. Em comparação com o do Xavier, acho que este correu muito melhor. Estava muito mais calma. Do Xavier tentamos durante muitas horas que fosse parto vaginal, mas ele estava muito mal posicionado. Desta vez assumi logo que íamos para cesariana - ela estava na mesma posição que ele", começou por contar.

De seguida, a privação de sonso com dois filhos foi o tema abordado. "O Xavier, felizmente, está com um sono muito mais tranquilo, adormece sozinho já. Tem vindo agora à nossa cama, a meio da noite pede para fazer chichi e fica aqui na nossa cama. Falámos com a pediatra e ela disse que não era altura para o obrigarmos a ir para a cama dele, portanto, deixá-lo ficar se não nos fizer diferença. E para já está tudo tranquilo, a Oli dorme no berço dela e está tudo bem", relatou.

"Tenho conseguido dormir. Não a noite toda porque tenho que dar de mamar. Faço maminha à meia-noite, depois ela acorda sozinha às 4h e dou maminha e troca a fralda também e depois ela acorda às 7h30", acrescentou, destacando que durante o dia amamenta várias vezes a filha. "Está a correr super bem, mesmo, estou muito agradecida", afirmou.

Sobre a amamentação, Sofia Arruda confessou que "sofreu imenso" com o filho mais velho. "Achava que aquela dor era o leite a sair. [...] Pensava que aquela dor ia passar sozinha e não pedi ajuda, não falei com ninguém. Durante dez dias chorava de dores [todas as vezes que amamentava]. E não há necessidade nenhuma disso. Falem com as pessoas indicadas, peçam ajuda", partilhou.

