Sofia Arruda falou aos fãs sobre o estado de saúde do filho, que continua doente, com febre.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz publicou um vídeo onde aparece com o menino ao colo e disse: "Estava a tentar animar o Xavier com as panquecas que ele mais gosta, mas não fui bem sucedida. Não está para aí virado. Estava melhor, já não teve febre ontem, mas hoje acordou outra vez com febre. Se calhar temos de ir ao doutor outra vez".

Pouco tempo depois, partilhou um outro vídeo onde acrescenta: "Ele ama panquecas com sumo de laranja e não tocou em nada. Pediu para se deitar na minha caminha. Vou vesti-lo e vou à médica".

Veja os vídeos na galeria e abaixo uma fotografia do pequeno Xavier deitado na cama dos pais, deixando a mãe de 'coração partido'.

© Instagram_sofiaarrudagram

