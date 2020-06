Foram muitas as figuras públicas que se juntaram ao movimento que está a acontecer nas redes sociais no âmbito de uma série de protestos contra o racismo. Em causa esteve a morte do cidadão afro-americano, George Floyd, depois de uma violenta detenção policial.

Uma das pessoas a juntar-se ao movimento foi Sofia Aparício, sempre muito alerta para as mais diversas causas.

"Hoje faço 50 anos, mas há coisas muito mais importantes", começou por dizer, referindo-se ao aniversário

"'A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar'. MLK JR. Contra a opressão sistemática e a injustiça racial. Contra o racismo, sempre. Pela inclusão", completou.

