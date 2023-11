Já se passaram quase quatro anos da morte da infanta Pilar, mas a imponente casa em que vivia na exclusiva urbanização Puerta de Hierro, em Madrid, continua sem encontrar comprador.

À venda desde a leitura do testamento, em 2020, os seus cinco filhos têm esperado todo este tempo que alguém se disponibilizasse a pagar os pouco mais de três milhões de euros pelos quais estaria disponível no mercado, segundo avança a Vanitatis.

O imóvel, cujas imagens pode ver aqui, foi avaliado entre 3,5 e 3,8 milhões de euros, embora pudesse atingir quatro milhões. E parece que não é para menos. No que respeita ao nível estético está bastante desatualizada, apresentando alguma deterioração na fachada e na parede exterior

Ainda assim, a casa que os duques de Badajoz construíram pouco depois do casamento, no final da década de 1960, tem um terreno com mais de 2.400 metros quadrados, sendo que desses, mil são apenas de área construída.

A mansão tem três pisos e ali se conta um bocadinho da história da família real, uma vez que foi ponto de encontro dos Borbón em Natais e outras épocas festivas.

