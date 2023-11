Depois de as Finanças terem arquivado os processos em que estava envolvido, o rei Juan Carlos passou a visitar mais frequentemente Espanha.

Apesar de se ter mudado para Abu Dhabi em agosto de 2020 e de nos primeiros anos não ter voltado a Espanha, o cenário mudou e este ano já esteve em território espanhol por diversas ocasiões, não só nas regatas de Sanxenxo, nas quais o seu barco, El Bribón, participa regularmente, como também no final de outubro para participar na festa do 18.º aniversário da sua neta Leonor, a princesa herdeira.

Agora regressa a Espanha nos próximos dias 25 e 26 de novembro, novamente para participar nas regatas de Sanxenxo, e deverá ficar, como é habitual, em casa do seu amigo Pedro Campos, capitão do barco do rei emérito.