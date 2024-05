Victoria Federica de Marichalar é sobrinha de Felipe VI, filha da sua irmã mais velha, a infanta Elena. Apesar de não ser comum falar à comunicação social, a jovem aristocrata, de 23 anos, aceitou conversar com a apresentadora Vicky Martin Berrocal e revelou um pouco de como é a relação com os pais e a restante família.

Durante a conversa, Victoria não escondeu a admiração que sente pela família, em especial pela mãe. "É um exemplo de tudo o que quero ser quando for mais velha", afirmou.

"Mais do que um título, herdo os valores que a minha família me deu, os meus avós, os meus pais, os meus primos, os meus tios... porque no final aprendo algo de bom com todos eles".

Uma afirmação à qual Vícky Martín Berrocal acrescenta que se trata de uma responsabilidade acrescida, que outras jovens da sua idade não têm. "Não sinto que seja um fardo [pertencer à família real] porque sou muito feliz com a família em que nasci, tenho sorte, não a trocaria por nada", garante.

"A relação com a minha mãe é uma relação normal de mãe e filha", diz, recordando a sua infância: "O melhor momento com ela é quando andávamos a cavalo juntas".

Na mesma entrevista, Victoria fala ainda da relação com o pai, Jaime de Marichalar, de quem a infanta Elena se separou há mais de uma década: "Também tenho muitos valores do meu pai. Desde criança que ele me incutiu a moda, por isso gosto tanto dela. Gosto muito de ir aos desfiles com ele, porque aprendo muito com o meu pai", acrescentou.

Leia Também: Victoria Federica de Marichalar veste-se a rigor para a Feira de Sevilha