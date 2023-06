Não tendo deixado de lado a antestreia de 'Rabo de Peixe', que ficou disponível na Netflix no dia 26 de maio, Iva Domingues elogiou o projeto que conta com a presença de vários amigos.

Sobre a série portuguesa produzida pela produtora e plataforma de streaming internacional, Iva Domingues reconheceu a importância desta passo. De recordar que este trabalho é o segundo português na Netflix, o primeiro foi 'Glória'.

"Acho que vai tarde e já era hora. Tenho a perfeita consciência de uma coisa e tive essa noção quando trabalhei lá fora, se tivermos os mesmos orçamentos, fazemos igual ou melhor. Os nossos técnicos são muito bons ou melhores, os nossos atores são muito bons ou melhores. A nós só nos falta escala. Portugal é pequenino, mas se tivermos orçamento…", disse.

De recordar que a filha da apresentadora, Carolina, está a estudar cinema em Los Angeles. Iva, aliás, esteve uma temporada nos EUA para acompanhar a jovem no início desta fase. Carolina é fruto da relação terminada da apresentadora com Pedro Mourinho.

"Às vezes faltam-nos ideias, bons guiões que acho que é o 'calcanhar de aquiles' em todo o mundo - porque uma história se for boa, mesmo que tenha um orçamento baixo, vai vender. Às vezes pode ter orçamentos de milhões e se a história não for boa, o guião não for bom, não vale a pena (podem por o Martin Scorsese a realizar, o Leonardo DiCaprio a interpretar, se não for uma boa história, não vai vender). Agora, se tivermos um bom orçamento, 90% das vezes fazemos uma ótima produção", comentou.

Falando do público português, Iva Domingues acredita que neste momento há um maior interesse pelo cinema e teatro: "O público português gosta de ir, podendo ir. Estamos a passar uma fase menos boa, mas o público português vai ao teatro, vai ao cinema, e gosta de coisas portuguesas. Tenha poder de compra para ir, aparece e recebe muito bem. Mais houvesse".

E que agora "venham as ficções porque nós temos bons técnicos, bons atores, boas equipas", frisou. "Haja orçamento", realçou ainda.

