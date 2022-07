É impossível não invejar a forma física de Heidi Klum, que aos 49 anos está mais sensual que nunca.

A modelo alemã publicou, na manhã desta sexta-feira, uma fotografia em topless na rede social Instagram.

Com apenas umas cuecas vermelhas, Heidi Klum 'tapou' os seios com parte do cabelo, numa fotografia em que o cenário, em tons verdes, é igualmente bonito.

A atriz e apresentadora é casada com Tom Kaulitz, guitarrista da banda Tokio Hotel, que tem menos 16 anos que ela.

