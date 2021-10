Snoop Dogg está a enfrentar um novo processo de direitos de autor por ter partilhado um vídeo viral na sua página de Instagram, sem permissão. Tratam-se de imagens onde um manifestante tenta escalar um edifício em Manhattan.

De acordo com a Billboard, um meio de comunicação chamado FreedomNews.TV acusou o artista de roubar as imagens com direitos de autor, contando com mais de 4,5 milhões de visualizações desde que foram partilhadas na sua página, em abril.

O referido meio de comunicação diz que o vídeo é uma "cópia exata" da versão original da FreedomNews, e que o próprio Snoop tem um "papel ativo e abrangente" nos conteúdos partilhados nas suas páginas nas redes sociais.

Mas não ficam por aqui e acusam ainda Snoop Dogg de violar a Digital Millennium Copyright Act, que proíbe a remoção da informação relativa aos criadores de conteúdos. "Não incluiu propositadamente os créditos do vídeo originalmente transmitido para induzir o público a acreditar que o réu era o proprietário do vídeo ou que tinha os seus direitos", acusam.

O artista ainda não comentou publicamente o caso.

