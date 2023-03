Snoop Dog foi um dos vários hóspedes que foram obrigados a abandonar de imediato um hotel de cinco estrelas em Londres. Tudo aconteceu esta semana e o motivo está a dar que falar.

De acordo com o jornal The Sun, o rapper acabou por acionar o alarme de incêndio enquanto fumava dentro do quarto onde estava hospedado.

A mesma fonte refere que este era um "cigarro misterioso", lembrando de seguida a relação que o rapper tem com a canábis.

O The Sun relatou ainda que esta não é a primeira situação do género em que Snopp Dog se vê envolvido. Já em 2014, na Austrália, o artista acionou um outro alarme de incêndio num quarto de hotel.

