Skin, vocalista dos Skunk Anansie, banda britânica que já atuou por diversas vezes em Portugal, ficou fã dos The Black Mamba. Deborah Ann Dyer estava a assistir em direto à edição deste ano da final do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu no passado sábado em Roterdão, nos Países Baixos, quando foi surpreendida pela qualidade musical do coletivo português. "Entretanto, na [estação de televisão] BBC, Portugal acaba de dar cabo daquilo tudo", elogiou a cantora, compositora, DJ e modelo nas redes sociais.

Depois de menosprezada pelos fãs eurovisivos numa fase inicial, "Love is on my side", a canção que representou Portugal na edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, tornar-se-ia numa das canções mais badaladas das últimas semanas, com os The Black Mamba, coletivo liderado por Tatanka, a subir nas casas de apostas. Durante a votação dos júris nacionais, chegaria a ocupar o quinto lugar, mas, depois de apurado o televoto, que vale 50% da pontuação, ficou-se pelo décimo-segundo lugar, com 153 pontos.