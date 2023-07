Foi com um look bem ao estilo da Disney, da autoria de Iris Van Herpen, que Camila Cabello se apresentou na edição de 2023 da Semana de Alta-Costura de Paris.

A cantora roubou as atenções com um vestido curto e muito colorido que, à primeira vista, faz lembrar uma borboleta, ou até mesmo a personagem Sininho, do universo de Peter Pan.

O visual futurista e chamativo foi um dos grandes destaques da apresentação da coleção outono-inverno de 2024 de Iris van Herpen e até a franja de Camila deu que falar.

Veja na galeria as fotografias deste look inovador.

