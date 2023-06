Camila Cabello estará à procura da felicidade no amor, mas não com Shawn Mendes como seria de esperar.

Depois do casal se ter separado em novembro de 2021, rumores de uma possível reconciliação surgiram no passado mês de abril, uma vez que foram apanhados aos beijos no festival Coachella.

Após esta ocasião, ambos os artistas foram vistos várias vezes juntos em Nova Iorque e Los Angeles, mas esta alegada reconciliação foi 'sol de pouca dura'.

Segundo a revista People, a cantora está a aproveitar a 'solteirice', enquanto desfrutas de encontros com outros candidatos.

