Esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, foi um dia especial para Simon Cowell e não é porque se celebrou o Dia dos Namorados.

O jurado do 'America's Got Talent', de 64 anos, comemorou o 10.º aniversário do filho, Eric, tendo partilhado uma fotografia na qual aparece a rir sentado ao lado do menino.

"O dia perfeito", escreveu, na legenda da fotografia, na qual também aparece o patudo da família.

De recordar que Eric é fruto da relação de Simon com Lauren Silverman.

