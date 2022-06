Simaria, da dupla de sertanejo Simone e Simaria, anunciou esta quinta-feira, dia 16, que vai afastar-se dos palcos. Sem referir uma data de regresso, a artista fará uma pausa por tempo indeterminado.

"Certa de que nos vamos reencontrar, em breve. Sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência", afirmou, segundo cita o G1.

A publicação adianta que os concertos que a dupla tem agendados vão ser cumpridos apenas por Simone.

A decisão de se afastar do panorama musical acontece um mês depois do desentendimento que Simaria teve com a irmã durante a gravação do 'Programa do Ratinho'.

