As irmãs da dupla Simone e Simaria desentenderam-se durante a gravação do 'Programa do Ratinho', de Carlos Massa, quando se preparavam para dar voz a um novo tema musical.

Simaria confessou que ficou rouca depois de dias atarefados com muito trabalho. Simone, por sua vez, aconselhou a irmã a não cantar, mas esta insistiu, o que provocou alguma tensão entre ambas.

Este episódio do programa vai ser transmitido no dia 27 de maio, mas pensa-se que a discussão seja excluída da emissão.

Foi entretanto divulgado na internet um áudio com parte da conversa entre a dupla.

