Simão Oliveira sagrou-se o grande vencedor de mais uma edição do 'The Voice Kids Portugal'. O pequeno fadista conseguiu conquistar o coração do público e, desta forma, arrecadar a maioria dos votos.

Note-se que o concorrente fazia parte da equipa de Fernando Daniel, que passa assim a contar igualmente com uma vitória no currículo.

A competir com ele estavam Mia Benita, Maria Inês, Aurora Pinto e Rita Rocha.

Veja uma das atuações de Simão Oliveira ao lado de Fernando Tordo na interpretação do tema - 'Cavalo à Solta'.

