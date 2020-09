O programa 'Você Na TV', da TVI, desta segunda-feira, dia 28, começou de forma muito animada. E Vitor Kley, surpreenda-se, foi motor de toda esta animação.

O músico brasileiro, namorado de Carolina Loureiro, esteve no programa das manhãs da TVI para falar sobre novos projetos e acabou a provar iguarias típicas do Minho... literalmente pelas mãos de Manuel Luís Goucha.

"O dia de hoje fica para sempre marcado como o dia em que Goucha deu comida à boca do cantor Vitor Kley", escreve a estação de Queluz de Baixo ao partilhar as imagens do momento nas redes sociais.

