Vitor Kley passou em revista a sua história de amor com Carolina Loureiro em conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você Na TV' desta segunda-feira, dia 28, .

Depois de lembrar que conheceu a atriz portuguesa numa entrevista e que foi quase 'amor à primeira vista', o músico brasileiro confessou que em novembro do ano passado, quando esteve no programa das manhãs da TVI, os dois já namoravam.

Quanto ao tempo em que estiveram separados devido à quarentena provocada pela pandemia de Covid-19, Vitor Kley confessa que foram muitas as lágrimas deitadas por ambos e que só as conversas por videochamadas acalmavam o coração. "Chegávamos a dormir juntos", confessa, explicando que adormeciam com os telefones ligados e a olhar um para o outro.

E o futuro? Para já, Vitor Kley vai permanecer em Portugal, onde está desde agosto, mas no próximo mês o cantor volta ao Brasil e com a companhia de Carolina Loureiro. "Vou voltar em outubro e ela vai voltar comigo", revela.

