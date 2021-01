Este domingo, Sílvia Rizzo deparou-se com uma memória e não resistiu em destacá-la na sua página de Instagram. A atriz enterneceu o coração dos seguidores com uma viagem no tempo em que recordou um momento com a filha, Marta, quando esta era criança.

"Este amor bom! Acabei de encontrar esta foto e... ai, saudades de quando eram pequenos! Não é pais?", escreveu na legenda do registo.

Vale referir que Marta, de 21 anos, assim como António, de 23, são fruto de um casamento passado com António Parente.

