Esta quinta-feira, dia 21, João Paulo Sousa e Cláudia Vieira receberam no programa da SIC 'Casa Feliz' a atriz Sílvia Rizzo. Este foi um momento animado no qual a artista partilhou algumas curiosidades, nomeadamente o facto de já ter vivido na casa de João Baião com os "seus 35 animais", conforme brincou.

"Vivi com o João. É das pessoas amigas para a vida", nota Sílva sublinhando que a vida do apresentador é um verdadeiro show, estando ou não a trabalhar.

"O João fazia espetáculos em casa, estava sempre em alta. Ele acordava assim", confidencia.

Neste momento, Sílvia ainda teve a oportunidade de falar com Baião através de uma videochamada realizada por João Paulo Sousa. Sempre sorridente, o apresentador - que testou positivo para a Covid-19 - diz estar bem, sem sintomas e que deverá ter alta em breve.

