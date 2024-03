Sílvia Renate Sommerlath: o nome poder-lhe-á ser estranho, mas... e se lhe dissermos que se trata da rainha da Suécia?

No trono há mais de cinco décadas, a monarca tem uma história de vida marcante. Em 1976 casou-se com Carlos XVI Gustavo da Suécia tornando-se imediatamente rainha - não chegando a ser princesa - uma vez que quando subiu ao altar o marido já era rei há três anos.

Sílvia era tradutora quando conheceu o seu grande amor durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, para os quais foi contratada para receber as personalidades presentes no evento, destaca Alberto Miranda no livro 'De Plebeias a Princesas e Rainhas'.

Antes de ser rainha, Sílvia tinha uma vida preenchida e provas dadas do seu talento para as línguas, tendo seguido a profissão de tradutora. Sua majestade domina seis idiomas: alemão, inglês, espanhol, francês, sueco e... português.

Na sua biografia, disponibilizada pelo website da Casa Real sueca, conta-se que Sílvia e a família mudaram-se para São Paulo, Brasil, em 1947, para onde o pai foi trabalhar. A então futura soberana dos suecos viveria naquele país, que também era a terra natal da sua mãe, dos quatro aos 14 anos, tendo frequentado uma escola bilingue fundada por alemães, adianta, por seu turno, o Royal Centre.

Em 1957, uma década depois, regressaria à Alemanha, onde terminou o ensino secundário e se formou em Línguas Estrangeiras.

José Bouza Serrano, antigo embaixador que chegou a conviver com Sílvia da Suécia, recordou no seu livro - 'As Famílias Reais dos Nossos Dias', um encontro que teve com a monarca em 2007, num espetáculo e ceia de Copenhaga em honra aos reis da Suécia.

"Nesta receção, foi a última vez que vi pessoalmente a rainha Sílvia, a quem tinha sido apresentado em Roma, anos antes, numa cerimónia organizada por Maria Pia Fanfani, seguida de um almoço em casa dos Pecci-Blunt. Falámos naturalmente em português, e não pude deixar de elogiar a tiara Bragança, que usou nesta ocasião", recorda Bouza Serrano.

Destacamos dois momentos distintos nos quais a rainha Sílvia fala em português, enaltecendo as suas raízes maternas.

Siga o link

Siga o link

Leia Também: A mulher que é o apoio de Roger Schmidt em momento conturbado no Benfica