Ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. A rubrica 'Craque de Família' do Fama ao Minuto, que assinala aqui a sua primeira edição, apresenta-lhe Heike Schmidt, a esposa de Robert Schmidt, o atual treinador do Benfica.

O clima que se vive atualmente no Estádio da Luz é de instabilidade, sobretudo desde a pesada derrota frente ao FC Porto, o que contrasta com aquilo que o técnico alemão encontra em casa. Roger e Heike são companheiros de longa data e conheceram-se na pequena cidade alemã de Kierspe, a terra natal de ambos. Desde então, nunca mais se separaram. Têm dois filhos, Jordie e Joline, mas vivem sozinhos desde que ambos decidiram deixar 'o ninho' dos pais.

Foi logo no início da carreira como treinador, em 2005, que Roger Schmidt teve a primeira prova de amor da companheira. Focado em sustentar a família, o alemão recusou num primeiro momento o convite para treinar o Dellbrück, clube em que terminou a carreira como jogador. Foi depois, com um 'empurrão' de Heike, que decidiu aceitar.

Do Dellbrück, Schmidt passou para o Pr. Münster, em 2007, e mais tarde deu o salto para o Paderbornm, em 2011. O primeiro grande desafio à frente de um emblema relevante foi aceite em 2012, quando assinou contrato com o RB Salzburgo. Dois anos depois mudou-se para o Leverkusen e em 2017 deixou a Alemanha para, pela primeira vez, treinar 'fora de portas'. Comandou os chineses do BJ Guoan durante dois anos e em 2020 chegou ao PSV, nos Países Baixos. O futebol atrativo convenceu o Benfica, mesmo não tendo conseguido tornar-se campeão holandês.

Em Portugal, Roger Schmidt foi recebido com expetativa e entusiasmo. No primeiro ano em Lisboa, conquistou o campeonato, o título mais desejado pelos encarnados, mas a verdade é que os adeptos já o viram com melhores olhos. A atual época não corre 'de feição' para o alemão e a permanência no clube depois da chegada do verão tem sido posta em causa, dependendo muito do que ainda acontecer até lá.

Enquanto 'luta para sobreviver' entre os outros dois grandes do futebol português, Sporting e FC Porto, Schmidt costuma contar com o apoio da família mais próxima na bancada. Ainda em outubro de 2022, Heike e um dos filhos do casal foram filmados a festejar o golo de João Mário frente ao PSG, no Parque dos Príncipes, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O facto de Roger Schmidt e de a família optarem por se manter discretos tornará difícil que voltemos a ver um momento como este.

Durante as férias e nos tempos livres, o ex-jogador não perde a oportunidade de jogar ténis e de praticar snowboard. Também se sabe que gosta de jardinagem e que é um amante de animais de estimação, revelações que constam n'O Livro de um Treinador', escrito pelo próprio Roger Schmidt e Jörn Wolf.