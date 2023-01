Sílvia Alberto esteve na RFM onde recordou a sua participação no programa 'Alta Voltagem', de 1996, no qual participou juntamente com Cristina Ferreira. À época, a apresentadora da RTP conseguiu vencer um concurso, tendo tido a oportunidade de participar num videoclipe e de ficar agenciada na Central Models.

"Se fosse hoje com o milhão e meio de seguidores, mais os dez mil que foram à Cristina Talks, eu perdia. Porque era o público que escolhia", diz, entre risos.

"No programa 'Alta Voltagem' apresentado pelo Rui Unas eu participei pela primeira vez num videoclipe em televisão, depois dessa participação que fiquei agenciada na Central Models", recorda.

"Houve um desfile e na sequência desse desfile o júri determinou que eu era a vencedora. Ganhei com mérito, sem redes sociais", completa.

Eis as declarações:

