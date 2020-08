Liliana Rodrigues, que se tornou conhecida após participar no reality show da TVI 'Love on Top', fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual explica uma das intervenções estéticas a que se submeteu e com o resultado da qual se mostrou feliz.

"Para quem me tem perguntado se eu coloquei silicone nos meus glúteos, a resposta é não meus amores, eu recorri a um procedimento estético (...) cujo nome é o bumbum Brasil", explicou.

Posteriormente fez saber que logo a partir da primeira sessão sentiu uma grande diferença.

Ora veja!

