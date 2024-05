Sienna Miller não passou despercebida na passadeira vermelha no Festival de Cinema de Cannes. Isto porque levou uma companhia muito especial: a filha Marlowe, de 11 anos. Ambas estavam ainda junto do namorado da atriz, Oli Green.

Para o evento, no que ao look diz respeito, Sienna Miller escolheu um vestido azul com alguma transparência que combinou com uns sapatos de saltos altos prateados.

Já a pequena Marlowe estava com um adorável vestido rosa e branco.

Veja as imagens da galeria.

