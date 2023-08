Sienna Miller prepara-se para ver a família aumentar. A atriz de 'American Woman', de 41 anos, está grávida pela segunda vez.

Foi durante as férias em Ibiza que Sienna deixou a 'barriguinha' em evidência ao estar em biquíni em público.

De acordo com a People, que divulgou as imagens da atriz, Sienna estava na companhia do namorado, Oli Green, de 26 anos.

A atriz, recorde-se, já é mãe de Marlowe, de 10 anos, fruto da relação passada com Tom Sturridge.

