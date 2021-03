Parece que ainda não foi desta que Cristina Ferreira levou a melhor. Este domingo, dia 7, a apresentadora regressou à apresentação com o programa 'All Together Now' e a verdade é que apesar da envergadura desta aposta, não conseguiu vencer nas audiências.

"Os domingos são ainda mais SIC! Ontem a SIC foi líder absoluto de audiências com 23.2% share. Obrigado por passar o seu domingo com seu canal de confiança", lê-se numa publicação feita pela SIC nas redes sociais.

Note-se que neste dia, os telespectadores assistiram à final do programa 'A Máscara' e ainda da novela 'Terra Brava' na SIC.

