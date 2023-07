A poucos meses da XXVII Gala dos Globos de Ouro, a SIC revelou oficialmente quem é que vai apresentar a cerimónia que está marcada para o primeiro dia de outubro.

Numa publicação feita no Instagram, o canal informou: "Hoje o dia é de grandes revelações. Os nomeados para a XXVII Gala dos Globos de Ouro já são conhecidos. Visite sic.pt e descubra quem são.

A gala do ano realiza-se no próximo dia 1 de outubro e conta com a apresentação de Clara de Sousa".

Clara de Sousa apresentou pela primeira vez a cerimónia anual de entrega de prémios em 2021. No ano seguinte, em 2022, a jornalista foi novamente a apresentadora da gala e este ano o desafio volta a repetir-se.

Os Globos de Ouro, recorde-se, foram anteriormente apresentados por Catarina Furtado, depois seguiram-se Fátima Lopes, Herman José e Sílvia Alberto, e durante largos anos foi Bárbara Guimarães quem ficou com esse papel. Seguiu-se João Manzarra, depois César Mourão e em 2019 foi Cristina Ferreira quem apresentou a gala.

