Bruno Nogueira recorreu esta terça-feira, 21 de junho, à sua conta oficial de Instagram para lamentar a morte de Lídia Anjos, uma das convidadas com quem teve oportunidade de conversar no seu mais recentes programa na SIC - 'Tabu'.

Depois do ator e humorista, também a SIC resolveu publicamente lamentar a perda.

"Lídia Anjos, que tivemos todos a oportunidade de conhecer no segundo episódio de TABU, partiu hoje.

Tal como escreveu o nosso Bruno Nogueira: 'Um exemplo superior de como lidar com as rasteiras da vida. Obrigado, maravilhosa Lídia'", pode ler-se num vídeo que lembra a sua alegre passagem em 'Tabu'.

Lídia Anjos fez parte do programa em que Bruno Nogueira conversou com doentes terminais. No formato contou ter sido diagnosticada aos 47 anos com cancro nos ovários, já num estado muito avançado.

"A SIC deixa as condolências a todos os seus familiares e amigos", realça ainda o canal na emotiva partilha.

