Foi no início do mês de janeiro que a SIC anunciou a saída de Carolina Loureiro do programa 'Fama Show'. Uma saída que a estação televisiva confirmou esta sexta-feira, dia 31, anunciado a nova cara do formato.

Raquel Sampaio foi a escolhida para se juntar à equipa de apresentadoras da qual fazem parte Jani Gabriel, Cláudia Borges, Iva Lamarão e Carolina Patrocínio.

Raquel é modelo e atriz, tem 20 anos e já integrou alguns projetos de ficção SIC, nomeadamente as novelas 'Vidas Opostas' e 'Nazaré'.

"É já a partir de fevereiro que vai ser possível ver Raquel trabalhar com a sua nova equipa", anuncia a SIC numa nota publicada no seu site oficial.

