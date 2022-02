João Baião foi o escolhido pela SIC para este sábado, dia 5 de fevereiro, conduzir o 'Estamos em Casa'.

"Isto é uma grande responsabilidade", afirma o ator e apresentador, que irá sozinho ser o anfitrião do programa matutino do canal.

Para esta emissão especial, João Baião, que apresenta diariamente o matutino 'Casa Feliz' ao lado de Diana Chaves, promete "muita música, muita festa, teatro musical e teatro de revista".

Já o canal deixa ainda escapar que a personagem "Dona Odete também vai estar presente e até convidou familiares para assistir ao programa".

'Estamos em Casa', recorde-se, anima as manhãs de sábado da SIC com apresentadores diferentes todas as semanas.

