Com as novas medidas de recolhimento obrigatório aos fins de semana entre as 13h e as 5h da manhã, nos concelhos mais afetados pela pandemia, a SIC decidiu fazer a emissão do programa 'Domingão' a partir do estúdio do 'Casa Feliz'.

"Ao longo de toda a tarde vamos ter aqui um 'Domingão' especial em casa", disse João Baião ao início do programa, ao lado de João Paulo Sousa, Raquel Tavares e Débora Monteiro

No Instagram foi também destacada esta emissão especial. "Boa tarde! Estamos de volta! Hoje, temos um 'Domingão' diferente. Hoje, temos um 'Domingão' em 'Casa', Especial Marco Paulo! Prometemos uma tarde surpreendente, contamos com a sua companhia até às 20h", lê-se numa publicação que pode ver abaixo:

