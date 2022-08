Shawn Mendes anunciou recentemente que tinha decidido adiar a sua digressão mundial para se focar na sua saúde mental, depois de ter atingido um “ponto de rutura”.

Questionado pelo TMZ sobre a forma como tem vindo a ocupar o seu tempo desde que iniciou a pausa, o músico respondeu: “Tenho feito terapia durante muito tempo, a levar as coisas com calma, e a passar tempo com a família com quem consigo estar”.

“Acho que para mim consiste em passar tempo a fazer coisas que não fiz nos últimos anos, como jantar com amigos e coisas do género”, esclareceu.

