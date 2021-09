Shawn Mendes juntou-se a Camila Cabello na estreia do filme 'Cinderela' em Miami, na noite de quarta-feira, 1 de setembro.

O cantor fez questão de apoiar a amada neste momento especial, e posaram juntos na passadeira vermelha.

Para a ocasião, Camila escolheu um look de 'princesa', tendo desfilado com um conjunto de cores claras composto por uma (enorme) saia em tule e um crop top. Por sua vez, Shawn Mendes apareceu com umas calças claras e uma camisa preta, transparente e com uma abertura até ao umbigo.

De lembrar que o filme da Amazon Prime vai ser lançado esta semana e conta com Camila Cabello no papel de Cinderela.

Leia Também: Camila Cabello declara-se a Shawn Mendes. "Meu amor"