Shawn Mendes celebrou este domingo, 8 de agosto, o seu 23.º aniversário. E a data não foi esquecida pela namorada do cantor.

Apesar de discreta no que respeita à sua vida pessoal, e em particular no que toca à relação com o músico, Camila Cabello, de 24 anos, abriu uma exceção para homenagear o amor da sua vida neste dia especial.

"Feliz aniversário, meu amor", começou por escrever a cantora em espanhol. A mensagem terminou em inglês, com Camila a agradecer por ter Shawn Mendes "todos os dias" ao seu lado.

A estas encantadoras palavras, a interprete de 'Señorita' juntou um conjunto de românticas fotografias do casal.

Espreite a galeria para ver estas e outras imagens que provam o amor e cumplicidade de Camila Cabello e Shawn Mendes.

