O mundo do futebol está em alvoroço com a saída de Lionel Messi do Barcelona e a sua possível ida para o Paris Saint-Germain. Ainda sem um comunicado oficial, é certo para já que o pai do internacional argentino, Jorge Messi, confirmou que a transferência está iminente e está confirmado que Messi está a caminho de Paris com a família.

O jogador foi fotografado no aeroporto, antes de embarcar rumo a Paris, ao lado da esposa, Antonella Roccuzzo, e dos três filhos de ambos, Thiago, de oito anos, Mateo, de cinco, e Ciro, de três.

O casal apresentou-se com looks descontraídos, próprios de quem se prepara para passar algumas horas no avião.

