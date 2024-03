Sharon Stone afirmou que só regressará a Hollywood se lhe for oferecido um "papel substancial", uma decisão tomada após ter decidido 'trocar' a representação pela pintura.

A atriz, de 66 anos, deixou a carreira no cinema, mas admitiu que voltaria ao grande ecrã se o 'papel certo' surgisse.

No entanto, a atriz informa que "isso não está a acontecer". Quando questionada sobre se é mais feliz como pintora do que como atriz, a atriz afirmou ao Guardian: "Não estou a dizer isso. Trabalhar como atriz, eu simplesmente adorei. Se alguém me oferecer um papel substancial, eu aceito. Mas isso não tem acontecido", afirmou, explicando porquê.

"O que acontece no é que quando nos tornamos um 'grande', querem colocar-nos em pequenos projetos, para que comecemos a financiar pessoas que querem iniciar suas carreiras. Quero trabalhar com os mestres porque já conquistei o meu lugar", explicou.

