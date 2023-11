Shane MacGowan, vocalista dos The Pogues, morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 30 de novembro. Tinha 65 anos.

O artista tinha sido anteriormente diagnosticado com uma encefalite - uma irritação e inchaço (inflamação) do cérebro - e morreu na sequência dos problemas de saúde.

De acordo com o The Sun, nestes últimos tempos, o músico estava restringido a uma cadeira de rodas devido aos problemas de saúde.

O artista contou sempre com a ajuda da mulher, Victoria Mary Clarke, que recentemente publicou no Instagram uma fotografia onde recordou o casamento de ambos.

Além disso, também destacou nas redes sociais o dia em que Shane MacGowan teve alta hospitalar no passado dia 22 de novembro.

Agora despede-se do seu amor. Numa nova publicação que fez no Instagram, confirmou a morte do artista, a quem dedicou uma carinhosa mensagem. "[...] Sou abençoada por tê-lo conhecido e por o ter amado. [...] Não há como descrever a perda que estou a sentir e a saudade de apenas mais um dos seus sorrisos que iluminaram o meu mundo. Obrigada, obrigada, obrigada pela tua presença neste mundo", escreveu.

"[...] Deste tantas alegrias a tantas pessoas com o teu coração, alma e a tua música. Irás viver no meu coração para sempre", pode ainda ler-se na partilha.

