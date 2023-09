Shakira vai ter a sua própria estátua em Barranquilla, Colômbia, a sua cidade natal.

A informação foi confirmada pelas autoridades da cidade, que partilharam nas redes sociais alguns detalhes sobre a estátua da cantora, que será feita em bronze e terá 6,2 metros de altura. O Governo local espera que esta venha a ser uma importante atração turística da cidade.

O projeto foi dirigido pelo escultor local Yino Márquez, que falou sobre o processo para a criação da peça. Segundo o autor, foram necessários 45 dias de intenso trabalho para concluir 70% da estátua.

Nas suas declarações, o artista destacou ainda a complexidade de transformar o bronze numa figura que capte a essência e o movimento característicos de Shakira. Um dos detalhes mais marcantes da estátua é o desenho do vestido que a cantora usará. A peça cairá em longas dobras, que aos poucos se transformarão em formas que lembram as ondas do mar.