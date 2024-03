Lançado no dia 22 deste mês de março, o álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran' é um novo 'grito de revolta' de Shakira sobre a mediática separação de Piqué, com quem passou 12 anos da sua vida.

Nas entrevistas de promoção deste trabalho, a cantora não tem dado descanso ao ex-companheiro e em quase todas elas lhe deixa novas críticas.

Desta feita, na presença no programa 'The Tonight Show', de Jimmy Fallon, Shakira referiu que foi "muito difícil colocar tudo o que sentia num álbum e dar-lhe forma" enquanto estava comprometida com o ex-jogador.

"Não tinha tempo, era no que dava ter marido. Agora não tenho mais. O meu marido arrastava-me, não me deixava. Agora sou livre, posso trabalhar a sério", explicou a cantora ao apresentador norte-americano.

Shakira encara ainda este novo disco com um sinal de empoderamento feminino, tendo dito: "Sempre nos disseram que temos de controlar os nossos sentimentos à frente das pessoas e dos nossos filhos. Ninguém tem de nos dizer como agir. Agora, são as mulheres que decidem quando, como e até quando chorar".

Veja abaixo a presença de Shakira no 'The Tonight Show'.

