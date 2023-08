A letra do tema de sucesso de Shakira com ataques ao 'ex' Gerard Piqué e à nova namorada do mesmo, Clara Chía, terá sido mudada para evitar problemas.

Quem relevou tal informação foi o compositor Keityn em entrevista à Molusco TV, cita o Tikitakas (um segmento do jornal espanhol AS). O mesmo admitiu que a letra original da música foi modificada para eveitar problemas na vida pessoal da cantora e também jurídica.

"Retiramos coisas fortes. Mudamos partes porque caso contrário podia acontecer alguma coisa. [...] Mudamos os versos várias vezes", explicou. "Procuramos o ponto exato, sem exagerar, mas também sem parecer suave", acrescentou.

O resultado? 'BZRP Music Sessions #53' foi um grande sucesso e deixou Shakira em destaque.

