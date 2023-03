Parece que Shakira já superou o fim do casamento com Piqué. De acordo com a imprensa internacional, a cantora colombiana namora há quatro meses com um outro homem que terá conhecido nos Estados Unidos da América.

O novo amor de Shakira, segundo o OK Diario, mora em Miami, cidade onde também vive agora a artista com os dois filhos, Milan e Sasha.

A mesma fonte refere também que os encontros entre ambos começaram a acontecer há vários meses, o que pode ajudar a justificar o facto de que Shakira faz questão de regressar várias vezes a Miami quando terminados alguns dos seus compromissos profissionais.

Até ao momento, não se conhecem mais detalhes deste relacionamento que continua a ser vivido em segredo.

