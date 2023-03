Gerard Piqué vive uma relação feliz ao lado de Clara Chía, contudo, os filhos do ex-jogador de futebol e de Shakira não vêem com bons olhos este romance.

Segundo o jornalista e fotógrafo Jordi Martín, Milan, de 10 anos, e Sasha, de oito, não gostam de ver a mãe triste, por isso já disseram a Piqué que não querem estar com Clara.

Aliás, este terá sido o motivo pelo qual Gerard repreendeu os filhos na final da Kings League.

"Eles viram que ela [Shakira] ficou muito mal e disseram ao pai: 'não queremos ver a Clara Chía, não queremos conhecê-la, não queremos que a leves para casa quando estivermos lá'", garante o fotógrafo.

Por outro lado, Jordi acrescenta que Piqué demonstrava uma falta de empatia cada vez que ia buscar as crianças a casa de Shakira.

"O Piqué vai buscar as crianças a casa e fica à espera com o telemóvel na mão. Eles descem carregados de malas. Acho que ele deveria descer, abrir mala e guardar as coisas", considerou.

Recorde-se que Shakira e Gerard Piqué anunciaram a separação no verão do ano passado.