22 de março. É essa a data do lançamento do novo álbum de Shakira, intitulado 'Las Mujeres Ya No Lloran' ['As Mulheres Já Não Choram']. A faltarem alguns dias para se poder ouvir o resultado final, um dos temas já está a dar que falar.

'Nassau' compõe a lista de canções deste novo trabalho da cantora colombiana e um dos versos sugere que Shakira está novamente apaixonada, ainda que depois de se ter separado de Piqué tenha prometido que isso não voltaria a acontecer.

"Prometi que nunca mais ia amar ninguém, mas tu apareceste para curar as feridas que ele deixou. Mandei fechar o coração com chave e cadeado, mas o que é que eu faço? Gosto demasiado de ti", pode ouvir-se no tema em causa, conforme cita o jornal As.

Ainda neste álbum, mas já num outro tema, Shakira canta os versos "estou a ficar apegada a ti" e "diz-me se estamos juntos ou se somos só amigos", o que ainda acentua mais os rumores de uma nova paixão.

Vale lembrar que a artista, que partilha dois filhos com Piqué, tem vindo a ser associada a várias figuras públicas, tais como Lewis Hamilton, Tom Cruise, Drake e Jimmy Butler.

Leia Também: Alguém avise Piqué. Shakira anuncia que vai lançar novo álbum